Brinquedo emperra e deixa 22 pessoas presas por mais de duas horas; assista Incidente ocorreu nesta segunda-feira (18), em parque na Califórnia, e causou pânico aos visitantes; duas pessoas foram hospitalizadas Internacional|Gabriela Pastorelli, do R7 19/11/2024 - 11h46 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h46 )

Brinquedo girou duas vezes antes de parar completamente no topo Reprodução/Instagram/@california_chisme

Um incidente no parque de diversões Knott’s Berry Farm, na Califórnia, Estados Unidos, deixou 22 pessoas presas por mais de duas horas no brinquedo Sol Spin, nesta segunda-feira (18), o que causou momentos de tensão e susto entre os visitantes.

Yandel Espinoza, de 14 anos, que estava no brinquedo no momento do incidente, contou ao jornal New York Post que o equipamento girou duas vezes antes de parar completamente no topo, desligando em seguida.

Durante o tempo em que ficaram presos, ele, seu irmão e seu primo sentiram muito medo. “Sentimos como se fôssemos morrer”, disse Yandel.

Visitantes registraram a cena de tensão e compartilharam os vídeos nas redes sociais.

‌



Após cerca de duas horas e meia, os mecânicos do parque resgataram os 22 passageiros do brinquedo, alguns saíram com dificuldade para caminhar e outros precisaram usar cadeiras de rodas.

Embora ninguém tenha sofrido ferimentos graves, duas mulheres foram levadas ao hospital por precaução, segundo um porta-voz do Knott’s Berry Farm. A causa da parada abrupta do brinquedo ainda não foi esclarecida.