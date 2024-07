Candidato opositor venezuelano critica circulação de informações falsas sobre eleições Neste domingo, um jornal venezuelano divulgou uma pesquisa que dava Maduro como ganhador, o que seria proibido pelas leis do país Internacional|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília e Raul Dias Filho, da RECORD, enviado especial a Caracas 28/07/2024 - 17h46 (Atualizado em 28/07/2024 - 17h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Declarações foram feitas nas redes sociais neste domingo Reprodução/ redes sociais @egonzalezurrutia

O principal candidato da oposição na Venezuela , Edmundo González Urrutia, criticou neste domingo (28) a possível circulação de informações falsas que vão contra a lei eleitoral do país e pediu que eleitores aguardem o resultado das u rnas . “Circulam dados falsos que são violadores da lei. Somos respeitosos com a lei e esperamos com muita tranquilidade os resultados. Confiamos que todos fizeram o mesmo”, disse González nas redes sociais.

Ainda neste domingo, um jornal venezuelano divulgou uma pesquisa que dava Nicolás Maduro como ganhador. De acordo com as regras do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), divulgações deste tipo só poderiam circular até a semana passada.

Circulan falsos datos que son violatorios de la ley. Somos respetuosos de la norma y esperamos con mucha tranquilidad los resultados. Confiamos en que todos hagan lo mismo.



¡Invitamos a los ciudadanos a seguir participando! — Edmundo González (@EdmundoGU) July 28, 2024

Em meio a um clima de tensão, venezuelanos vão às urnas neste domingo para decidir quem será o próximo presidente. Pela primeira vez, a oposição é a favorita para vencer, embora haja dúvidas se o governo de Nicolás Maduro respeitará os resultados.

A oposição vai para disputa unida pela primeira vez em 11 anos. O momento em que ela esteve mais perto de vencer o chavismo foi em 2013, logo após a morte de Hugo Chávez. Maduro, então vice-presidente, venceu apertado Henrique Capriles, por 50% a 49%.

Publicidade

As principais pesquisas indicam vitória de Edmundo González Urrutia apoiado pela líder antichavista María Corina Machado, que foi impedida de concorrer. González Urrutia, da PUD (Plataforma Unitária Democrática), receberia mais de 50% dos votos. Enquanto Maduro teria cerca de 20%, valor próximo às estimativas de aprovação do governo. No entanto, institutos criados recentemente pelo chavismo apontam um resultado inverso.





Publicidade