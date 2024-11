Coreia do Sul vai se reunir com Ucrânia para discutir cooperação entre os países na guerra Encontro também será para compartilhar informações sobre as tropas norte-coreanas que foram enviadas a Rússia Internacional|Do R7 28/10/2024 - 14h13 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h13 ) twitter

Coreia do Sul vai informar a União Europeia sobre a ida para a Ucrânia na terça-feira (29) Reprodução/Yonhap - 28.10.2024

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, afirmou nesta segunda-feira (28) que uma delegação do país vai visitar a Ucrânia, para discutir uma possível cooperação na guerra e compartilhar informações sobre o envio de tropas norte-coreanas para a Rússia.

Segundo Yonhap, a agência de notícias estatal sul-coreana, o político informou o plano durante uma ligação com Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que foi quem confirmou a chegada dos militares da Coreia do Norte ao país europeu.

O gabinete de Yoon detalhou ainda que o presidente espera que, sob o comando de Rutte, a OTAN redobre os esforços para monitorar e evitar que Kim Jong-un e Putin façam trocas de recursos.

O Comitê Político e de Segurança da União Europeia deve ser avisado na próxima terça-feira (29), para que a visita aconteça. O encontro será com autoridades de inteligência e defesa para compartilhar informações sobre o campo de batalha e discutir medidas de cooperação.

Ao todo, três mil soldados norte-coreanos foram deslocados para a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou recentemente que estes combatentes podem ser colocados na linha de frente da guerra, até esta segunda (28).