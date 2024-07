Entenda passo a passo como Donald Trump escapou da morte após ataque de atirador Atentado a tiros aconteceu no sábado (13), na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos

‌



A+

A-

Donald Trump deixa comício em Butler (Pensilvânia/EUA) após ataque a tiros Brendan McDermid/REUTERS/Brendan McDermid

No sábado (13) à tarde nos Estados Unidos, já à noite no Brasil, o mundo viu um dos acontecimentos mais chocantes do ano. Donald Trump, ex-presidente americano e atual candidato à presidência pelo partido republicano, fazia um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. Tudo ia bem, até que todos no local ouvem tiros e uma confusão se inicia. Era um atirador que tentava tirar a vida do famoso político.

Reveja ponto a ponto tudo o que aconteceu:

- Donald Trump, candidato do partido republicano à presidência, fazia um comício eleitoral na cidade de Butler, na Pensilvânia. O evento teve a presença de muitos apoiadores do ex-presidente norte-americano.

- O serviço secreto de Trump também estava no local, como é de praxe, fazendo a segurança do político. Havia inclusive atiradores de elite sobre um telhado próximo.

Publicidade

- Trump fazia seu discurso normalmente, quando de repente, todos ouvem o som de disparos. Há um primeiro tiro e vários outros na sequência. Trump imediatamente coloca a mão em sua orelha direita e se joga no chão. Seguranças se atiram em cima dele, para protegê-lo. Rapidamente tiraram o político do local e o levaram para um hospital nas proximidades.

Donald Trump no momento em que os disparos foram feitos pelo atirador, em Butler REUTERS/Reuters TV - 13.07.2024

- Ninguém cravou até agora se o ferimento na orelha direita de Trump foi causado mesmo pela bala do rifle, que o teria atingido de raspão, ou se foi um estilhaço do teleprompter que o político usava durante seu comício.

Publicidade

- Parte dos disparos ouvidos por todos partiram da arma de um dos atiradores de elite, que identificou o agressor sobre o telhado de um galpão próximo.

- O atirador se chamava Thomas Matthew Crooks, tinha 20 anos e estava no telhado de um galpão a cerca de 140 metros de distância do palanque em que Trump estava. Ele não tinha outras ocorrências policiais. Para tentar matar o político, Thomas usou um rifle AR-15.

Atirador foi flagrado pelo público em cima de telhado durante atentado a Trump Reprodução/TMZ

- Até o momento não se sabe a motivação de Crooks para o atentado a Trump.

- O atirador agiu sozinho, segundo investigação preliminar do FBI.

- Os tiros de Crooks atingiram pessoas que estavam no evento. Corey Comperatore, um bombeiro de 50 anos, morreu. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e estão internadas.

- Apesar do susto e do ferimento na orelha Trump está bem de saúde.

Trump saiu com sangramento no rosto e ferimento na orelha; suposto atirador foi morto REUTERS/Brendan McDermid

- O FBI, a polícia federal dos Estados, assumiu a investigação do caso para determinar a motivação do atirador e também para identificar as falhas no esquema de segurança de Trump.