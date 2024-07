Filipinas e EUA ensaiam resposta diante de ameaça da China em corredor marítimo alvo de tensão

‌



EUA e Filipinas fizeram ensaio militar conjunto em área disputada com a China Montagem/Guarda Costeira das Filipinas – 16.07.2024

As guardas costeiras das Filipinas e dos Estados Unidos concluíram um exercício militar conjunto na ilha de Lubang, localizada no oeste do território filipino, na última terça-feira (16). As manobras entre os países aliados ocorrem como demonstração de força e resistência à China, que trava uma longa disputa com países da região por um corredor marítimo que movimenta US$ 3 trilhões por ano.

O ensaio envolveu uma embarcação filipina de grande porte e uma fragata americana e teve como objetivo compartilhar “valores e objetivos semelhantes de proteção de vidas no mar e de manutenção de uma ordem marítima baseada em regras”, segundo informou a guarda costeira do país asiático.

“O exercício visa reforçar a cooperação marítima e a troca de informações entre os dois serviços da guarda costeira nas áreas da segurança marítima e da proteção ambiental”, enfatizou a força filipina, que frequentemente é alvo de embarcações chinesas no Atol de Ayugin.

A disputa pela área é tão intensa que as Filipinas chegaram a encalhar, de propósito, um navio no local para comandar o banco de areia de 21 km de extensão e 5 de largura, localizado no Mar da China Meridional.

China x Filipinas Uma trégua marcou a disputa por águas internacionais no Mar da China Meridional no último sábado (29). O motor de um barco pesqueiro das Filipinas, com oito a bordo, explodiu e começou a afundar perto do atol Ayugin (Ren'ai Jiao para os chineses), um banco de areia de 16 km de comprimento por 5 km de largura que é alvo de disputa entre os dois países. Dois filipinos sofreram queimaduras de segundo grau e precisavam de ajuda médica imediatamente. Enquanto a Marinha filipina enviava ajuda para salvar os marinheiros, um navio da Guarda Costeira da China se aproximou e lançou dois botes infláveis no mar para auxiliar os feridos Divulgação/Facebook @coastguardph

Aliança militar entre Filipinas e EUA

O exercício contou com a simulação de vários cenários, incluindo busca e resgate, combate a incêndios, comunicação em áreas remotas e evacuação médica. O exercício começou às 7h e terminou às 12h do dia 16 de julho.

A Guarda Costeira das Filipinas destacou que, ao lado dos parceiros militares, “continuará a expandir a sua colaboração e a reforçar as suas capacidades para responder de forma eficaz as contingências marítimas e promover uma ordem marítima segura, protegida e pacífica baseada em regras”.

