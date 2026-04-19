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Associação Nacional de Rifles reúne multidão em encontro nos Estados Unidos

Convenção no Texas atrai milhares de apoiadores do direito às armas em meio a debates sobre controle e atuação política da entidade

Internacional|Do R7

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  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    NRA realiza megaconvenção de armas Participante circula pelo centro de convenções em Houston, no Texas, durante o encontro anual da NRA (Associação Nacional de Rifles), que reúne fabricantes de armas, acessórios e apoiadores do direito ao porte nos EUA CARLOS BARRIA/Carlos Barria/Reuters - 18.04.2026
  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    Pais levam crianças ao evento O encontro deste ano acontece no Centro de Convenção George R. Brown, em Houston, e termina neste domingo (19) CARLOS BARRIA/Carlos Barria/Reuters - 18.04.2026
  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    Oompa-Loompas Expositores fantasiados de Oompa-Loompas, personagens do filme 'A Fantástica Fábrica de Chocolate', mostram suas armas no encontro Callaghan O'Hare/Callaghan O'Hare/Reuters - 18.04.2026
  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    Homenagem a Donald Trump Participante mostra nota de dólar com o rosto do presidente americano. Associação Nacional de Rifles enfrenta questionamentos sobre sua influência política Callaghan O'Hare/Callaghan O'Hare/Reuters - 18.04.2026
  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    Apresentação de lançamentos da indústria armamentista Evento de 2026 foca em exposições e negócios, em ambiente menos politizado do que edições anteriores CARLOS BARRIA/Carlos Barria/Reuters - 18.04.2026
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  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    Charlie Kirk Ativista de direita, que foi assassinado em setembro de 2025, foi homenageado durante o encontro em Houston CARLOS BARRIA/Carlos Barria/Reuters - 18.04.2026
  • Associação Nacional de Rifles, Estados Unidos
    Evento tem seminários, palestras e workshops Convenção da NRA ocupa vários pavilhões do centro de convenções de Houston e recebe fabricantes, vendedores e entusiastas de armas de todo o país Callaghan O'Hare/Callaghan O'Hare/Reuters - 18.04.2026

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