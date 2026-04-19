Associação Nacional de Rifles reúne multidão em encontro nos Estados Unidos
Convenção no Texas atrai milhares de apoiadores do direito às armas em meio a debates sobre controle e atuação política da entidade
Últimas
Irã divulga imagens de suposta aeronave dos EUA abatida no país
Mídia iraniana mostrou os destroços do que parece ser um helicóptero. A informação, não confirmada, é de que seria uma aeronave abatida na procura do piloto de um caça americano que caiu no país
Momento fofura sem mísseis? Kim Jong-un leva herdeira da ditadura para vistoriar pet shop
Sucessora do regime levado à mão de ferro na Coreia do Norte, Kim Ju Ae ainda visitou loja de instrumentos musicais e centro automotivo
Moradores de Cuba vão às ruas em protesto contra os EUA em meio a crise de energia
Cuba recebia a maior parte do seu petróleo da Venezuela, mas carregamentos foram interrompidos desde a invasão dos EUA
Rússia aciona divisão de bombas nucleares e leva para a Sibéria míssil intercontinental
Militares ensaiaram camuflagem e ocultação de foguete diante de ameaças da Otan, que apoia a Ucrânia; não houve relatos de disparos
Não é filtro: poeira do deserto do Saara invade ilha e 'pinta parte da Grécia de vermelho’
Onda de rejeitos atrapalha visibilidade e impacta transportes em Creta, localizada no mar Mediterrâneo
'Para, para, para, para': torre alertou caminhão antes de cruzar a pista, bater e destroçar avião
Bombeiros tinham permissão para atender alerta de outra aeronave, que declarou emergência por cheiro de fumaça a bordo
Guerra do Irã: veja os mísseis que os EUA preparam para destruir o regime dos aiatolás
Presidente do país persa, Masoud Pezeshkian, listou condições para o fim do conflito iniciado há duas semanas, que matou líder supremo
De aliados a inimigos: como a relação entre EUA e Irã se transformou em guerra
Disputa envolve revolução, sanções, guerra por procuração e o impasse nuclear iraniano
Quem são os terroristas que armam crianças e defendem a ditadura do Irã, que enforca rivais
Houthis são o tentáculo mais forte do 'Eixo da Resistência', sobretudo com fragilidade de aliados do Hezbollah, no Líbano, e Hamas, em Gaza
Míssil iraniano não detonado é encontrado em Qamishli, na fronteira da Síria com a Turquia
Míssil faz parte dos ataques de retaliação do Irã contra Israel e os países do Golfo Pérsico
Caça F-15 dos EUA em chamas entra em parafuso, cai e explode no Oriente Médio
Ministério da Defesa do Kuwait confirmou que vários aviões de guerra americanos caíram no país, mas todos os tripulantes sobreviveram
Otan treina após engrossar fileiras na Groenlândia, e Rússia se une ao Irã em ensaio de ataque militar no mar
Países se preparam para possíveis ataques em regiões estratégicas pelo mundo
'Adega aquática': empresa chilena envelhece vinhos no fundo do mar
Garrafas ficam submersas a uma profundidade de 10 a 20 metros em uma adega subaquática; entenda o processo
Coreia do Norte faz esculturas em homenagem a soldados do país mortos na guerra da Ucrânia
Regime enviou mais de 10 mil soldados e armamento para apoiar os esforços de guerra da Rússia