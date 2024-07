Furacão Beryl toca o solo no Texas com ventos de 128 km/h Tempestade cruzou o Caribe nos últimos sete dias, onde deixou um rastro de mortes e destruição

Regiões costeiras do Texas estão sob alerta de inundação Reprodução/X/@BryceShelton01

O furacão Beryl tocou o solo nos Estados Unidos, perto de Matagorda, no Texas, no começo da manhã desta segunda-feira (8), com ventos de 128 km/h (categoria 1), informou o Centro Nacional de Furacões americano.

O centro do olho do furacão, que se move para o norte, está neste momento a 112 km da cidade de Houston, onde já há registro de fortes ventos e volumes elevados de chuva.

Há um alerta em vigor para toda a costa do Texas, que, segundo o Centro Nacional de Furacões, pode sofrer com “inundações de tempestades potencialmente fatais”.

“Inundações urbanas e repentinas consideráveis são esperadas até hoje à noite em partes da costa média e alta do golfo do Texas e no leste do Texas. Também são esperadas inundações fluviais menores ou isoladas”, diz o comunicado.

As previsões, porém, indicam que o Beryl deve perder força nas próximas horas e voltar à categoria de tempestade tropical, com ventos de, no máximo, 104 km/h.

O Beryl provocou mais de dez mortes e deixou um rastro de destruição em ilhas do Caribe por onde passou como furacão de categoria 4 e 5 desde o começo da semana anterior — Granada, São Vicente e Granadinas, Jamaica e Ilhas Cayman.