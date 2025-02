Gabby Petito fez ‘pedido de ajuda’ ao ex-namorado antes de ser assassinada pelo noivo Os depoimentos inéditos mostram os momentos de angústia vividos por Gabby antes de ser assassinada Internacional|Do R7 19/02/2025 - 11h28 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h28 ) twitter

Mensagens ASSUSTADORAS de namorado após assassinar YouTuber Gabby Petito são reveladas

O assassinato de Gabby Petito, ocorrido em 2021, chocou o mundo inteiro, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela angústia gerada pela demora no seu desaparecimento.

A jovem de 22 anos, influenciadora digital, foi dada como desaparecida no início de setembro daquele ano, após uma viagem de van pelos Estados Unidos com seu noivo, Brian Laundrie. A busca por ela ganhou grande atenção pública, com internautas se mobilizando para tentar encontrar pistas. Tragicamente, seu corpo foi encontrado em 19 de setembro, em um parque no estado de Wyoming, com sinais de estrangulamento.

A recente série documental Homicídio nos EUA: Gabby Petito, lançada em 17 de fevereiro de 2025, traz novos detalhes sobre o caso, incluindo depoimentos inéditos de amigos, familiares e pessoas próximas à jovem.

Entre os relatos, destaca-se o de Jackson, ex-namorado de Gabby, que relembra uma conversa importante com ela poucos dias antes de sua morte. No dia 22 de agosto, cerca de 20 dias antes de ser declarada desaparecida, Gabby enviou uma mensagem de texto para ele, dizendo: “Oi, tenho certeza de que sou a última pessoa no planeta de quem você quer ouvir falar. Eu adoraria falar com você. Só estou sozinha até amanhã.”

‌



Eles conversaram por telefone logo depois, e Jackson contou que a conversa teve um tom de desabafo, com Gabby mencionando que estava pensando em terminar o relacionamento com Brian, mas sem saber exatamente como agir ou o que esperar do futuro.

A série também aborda momentos cruciais da investigação, como a abordagem da polícia ao casal, que aconteceu pouco antes de Gabby ser morta. Em um episódio amplamente divulgado, a polícia parou a van deles após uma briga intensa entre o casal.

‌



Embora a situação fosse tensa, as autoridades não prenderam Brian, optando por separar temporariamente os dois. Curiosamente, o relatório da polícia indicou que Gabby foi considerada a agressora naquele episódio, embora estivesse em lágrimas e visivelmente abalada.

A investigação do caso revelou que, no início de setembro, Brian Laundrie voltou sozinho para casa, enquanto Gabby ainda estava desaparecida. Ele só registrou o sumiço da noiva 10 dias depois.

‌



Em 13 de setembro, Brian desapareceu, sendo encontrado morto um mês depois em um parque na Flórida. O FBI confirmou que ele tirou a própria vida e deixou uma carta assumindo a responsabilidade pelo assassinato de Gabby.

O caso gerou um amplo debate sobre o comportamento de Brian e a relação de abuso que pode ter existido entre o casal, bem como a atenção mediática em torno do desaparecimento de Gabby.

A série documental oferece novos insights sobre o impacto emocional vivido pela jovem e o desfecho trágico dessa história que, infelizmente, marcou a história recente dos Estados Unidos.

Relembre o caso

Declarada desaparecida desde 11 de setembro de 2021, após cerca de 10 dias sem contato com os pais, a influencer Gabby Petito foi encontrada morta em 19 de setembro, com sinais de estrangulamento. Ela e Brian estavam viajando pelo país em uma van quando aconteceu a tragédia. Desde então, alguns indícios de que Brian estaria envolvido ganharam força.

Em 1º de setembro, Brian voltou sozinho para casa, onde encontrou sua família, e registrou o desaparecimento da noiva 10 dias depois. Ele foi embora novamente em 13 de setembro e dado como desaparecido após quatro dias.

Um mês depois de o corpo de Gabby ser encontrado, o FBI achou os restos mortais que foram confirmados como sendo de Brian Laundrie, em um parque na Flórida. O rapaz tirou a própria vida e deixou um bilhete confessando o crime. “Uma revisão do caderno revelou declarações escritas do Sr. Laundrie reivindicando a responsabilidade pela morte da Sra. Petito”, disse o FBI em comunicado.