Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem cai de parapente e fica pendurado em fiação elétrica

Equipes de resgate precisaram cortar a energia, o que causou um apagão na região; ele sobreviveu apesar das queimaduras e alguns arranhões

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Um americano que praticava parapente caiu e ficou pendurado na fiação elétrica, na Tailândia, nesta segunda-feira (12). Ele ficou preso de cabeça para baixo, a cerca de 10 metros do chão. Testemunhas chamaram ajuda imediatamente.

Equipes de resgate precisaram cortar a energia, causando um apagão na região. Após cerca de uma hora de operação, o homem sobreviveu ao acidente com queimaduras e alguns arranhões.

Search Box

Busque no R7

 

Energia

Tailândia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.