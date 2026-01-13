Homem cai de parapente e fica pendurado em fiação elétrica Equipes de resgate precisaram cortar a energia, o que causou um apagão na região; ele sobreviveu apesar das queimaduras e alguns arranhões

Um americano que praticava parapente caiu e ficou pendurado na fiação elétrica, na Tailândia, nesta segunda-feira (12). Ele ficou preso de cabeça para baixo, a cerca de 10 metros do chão. Testemunhas chamaram ajuda imediatamente.

Equipes de resgate precisaram cortar a energia, causando um apagão na região. Após cerca de uma hora de operação, o homem sobreviveu ao acidente com queimaduras e alguns arranhões.

