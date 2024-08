Imprensa internacional repercute queda de avião em Vinhedo, que matou 61 pessoas Lista com o nome de quem estava no voo não foi divulgada até o momento; ainda não se sabe o que provocou a queda Internacional|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 17h19 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h45 ) ‌



Avião que caiu tinha 62 pessoas a bordo Reprodução/RECORD - 9.8.2024

A queda do avião que matou 61 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, teve repercussão em alguns dos maiores portais de notícias do mundo. A aeronave, modelo ATR-72-500, com capacidade de 68 passageiros, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

Reprodução / The Washington Post

O jornal americano The New York Times noticiou o fato em sua página principal: “Avião de passageiros cai no Brasil, matando 62 a bordo”. Na chamada, o jornal afirma ainda que “o presidente do Brasil disse que provavelmente não houve sobreviventes no voo Voepass 2283 de Cascavel, Brasil, para São Paulo”.

O argentino Clarín escreve: “Tragédia aérea no Brasil: um avião de passageiros caiu em uma área residencial perto de São Paulo. Não há sobreviventes”

Na França, o Le Monde diz: “No Brasil, Sessenta e duas pessoas morreram na queda de um avião perto de São Paulo”. Segundo o periódico francês, “Em comunicado, a empresa VoePass especifica que o avião será entregue no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo,avião caiu com cinquenta e oito passageiros e quatro tripulantes a bordo”.

O norte-americano The Washington Post noticiou: “Avião com 62 pessoas cai no Brasil sem sobreviventes, dizem autoridades”. O jornal informa ainda que “o governador do estado de São Paulo disse que foi informado de que não havia sobreviventes no voo 2283 da Voepass de Cascavel, Brasil, para São Paulo”.

O britânico The Guardian escreveu: “Avião brasileiro com 62 pessoas a bordo cai no estado de São Paulo”. O jornal inglês diz ainda que “o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que aparentemente todos os passageiros e tripulantes a bordo morreram”.

O espanhol El País afirma: “62 pessoas morrem em queda de avião brasileiro em cidade próxima de São Paulo”. O jornal afirma em sua chamada que “a aeronave viajava da cidade de Cascavel com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos”.

O jornal mexicano El Universal noticiou: “Em Vídeo: Avião de passageiros com 62 pessoas a bordo cai no Brasil; a aeronave caiu no estado de São Paulo”.

Não há sobreviventes

A prefeitura de Valinhos informou que não há sobreviventes no avião que caiu, nesta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. As duas cidades são vizinhas.

A aeronave tinha 61 pessoas a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. A lista com o nome de quem estava no voo não foi divulgada até o momento. Ainda não se sabe o que provocou a queda. O avião estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A aeronave, um ATR-72-500, da Voepass, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, e ia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A queda aconteceu às 13h28.

De acordo com informações do Balanço Geral, o avião caiu em um condomínio de casas no bairro Capela, em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e, logo em seguida, a aeronave explodiu.

O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Veja nota da companhia aérea

Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações da empresa aérea Voepass, dona do avião, que havia 62 ocupantes na aeronave, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. A empresa aérea Voepass corrigiu a informação às 17h20. No total, eram 61 ocupantes a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. Veja abaixo o comunicado da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283 - avião PS - VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes.

A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local.

Neste momento, a VOEPASS Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente.

Informações para familiares, colaboradores e interessados também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 9419712, disponível 24h.

A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação.”