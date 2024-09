Israel recupera corpos de reféns mortos por terroristas do Hamas horas antes de o exército chegar Seis pessoas sequestradas em outubro de 2023, quatro homens e duas mulheres, estavam em túnel em Rafah, no sul de Gaza Internacional|Do R7 01/09/2024 - 09h14 (Atualizado em 01/09/2024 - 09h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Seis reféns israelenses foram assassinados pelo Hamas antes do resgate Montagem/IDF – 1º.09.2024

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) recuperaram os corpos de seis reféns assassinados por terroristas do Hamas horas antes de as tropas do exército israelense chegarem ao cativeiro, na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Os mortos são quatro homens e duas mulheres: Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino. Todos estavam em um festival de música em 7 de outubro de 2023, quando foram sequestrados pelos criminosos do Hamas.

Segundo o jornal Times of Israel, citando o site Ynet, os corpos foram localizados com marcas de tiros na cabeça e em outras partes do corpo. Uma autópsia indicou que todos foram mortos nas 48 horas anteriores à descoberta dos corpos.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que os seis foram “brutalmente assassinados” pelo Hamas pouco antes das tropas chegarem — possivelmente, um ou dois dias antes de serem localizados.

‌



“De acordo com uma perícia inicial, eles foram assassinados pelos terroristas do Hamas pouco antes de chegarmos até eles. Eles foram sequestrados na manhã de 7 de outubro pelo grupo terrorista”, afirmou Hagari em uma entrevista à imprensa. “Os corpos estavam em um túnel a cerca de 1 quilômetro do túnel em quem resgatamos Farhan al-Qadi alguns dias atrás”, disse.

Os soldados israelenses começaram a adotar cuidados extras depois que o refém foi achado com vida. “Desde que Farhan foi localizado, as tropas deram ênfase a atuar com ainda mais cautela porque entendemos que outros reféns podem estar na região. Nós não tínhamos informações sobre o local exato em que estavam os reféns assassinados agora”, completou.

As tropas de Israel começaram a inspecionar o complexo de túneis, a cerca de 20 metros de profundidade, no começo do sábado e acharam os reféns, mortos, à tarde. Os corpos foram retirados de Gaza durante a madrugada e levados para Israel, onde serão identificados.