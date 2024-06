Japão registra terremoto de magnitude 5,9 na região centro-norte do país

Alto contraste

Terremoto atingiu extremo norte da Península de Noto Reprodução / Agência Meteorológica do Japão

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o extremo norte da península de Noto, no centro-norte do Japão, na manhã de segunda-feira (3), no horário local. Minutos depois, ocorreu outro tremor de magnitude 4,8. Os terremotos, registrados não provocaram danos ou deixaram feridos, nem houve alerta de tsunami. As informações são da Agência Meteorológica japonesa.

A maioria dos serviços de transporte público operava normalmente de acordo com a West Japan Railway Co. Segundo a imprensa japonesa, a companhia de energia Tokyo Electric Power, nenhuma anormalidade foi observada na Usina Nuclear Kashiwazaki-Kariwa localizada na província de Niigata, que observou uma intensidade sísmica de 4,0. Ainda de acordo com a imprensa local, o terremoto desencadeou avisos de emergência em smartphones em lugares distantes do epicentro do abalo sísmico e fortes tremores foram sentidos nas províncias de Niigata, Fukushima e Toyama.

A mesma região, de Ishikawa, havia sido atingida pelo terremoto de magnitude 7,6, ocorrido em 1º de janeiro, quando morreram 241 pessoas. Os danos ainda permanecem e muitos dos residentes foram obrigados a deixar suas casas..