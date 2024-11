Jovem de 19 anos é encontrada morta dentro de forno da padaria de supermercado Gursimran Kaur trabalhava na loja onde foi encontrada morta pela própria mãe, que também era funcionária do estabelecimento Internacional|Do R7 25/10/2024 - 10h19 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h44 ) twitter

Gursimran Kaur, de 19 anos, tinha se mudado para o Canadá há cerca de três anos Reprodução/GoFundMe

Uma jovem indiana foi encontrada morta dentro do forno de uma padaria de loja da rede Walmart, na cidade de Halifax, no Canadá, na noite do último sábado (19).

Segundo o jornal Times of India, Gursimran Kaur, de 19 anos, trabalhava no mercado e foi encontrada pela sua mãe, que também é funcionária do local. Kaur tinha se mudado do Reino Unido para o Canadá há cerca de três anos e, há dois, atuava no estabelecimento.

Na noite da morte, a mãe da moça tentou encontrar a filha, após ficar uma hora sem vê-la. Ela chegou a perguntar para outros funcionários do mercado, mas, como a loja é bem grande, todos disseram que a jovem poderia estar ajudando um cliente.

Kaur também não atendia às ligações da mãe, que seguiu a busca até que encontrou a filha dentro de um forno, no setor de padaria do comércio, já sem vida.

O projeto Maritime Sikh Society criou uma campanha de arrecadação de dinheiro, pela plataforma GoFoundMe, para ajudar a família com os custos funerários e para levar o corpo da jovem e a mãe de volta para a Índia.

A meta inicial era de US$ 50 mil (cerca de R$ 284 mil), porém, até o momento, já foi arrecadado US$ 188.975 (mais de R$ 1 milhão).

As investigações estão em andamento e a polícia quer descobrir qual foi a causa da morte de Kaur, já que o forno é grande e a jovem poderia ter entrado lá sozinha.

O setor de padaria do mercado foi fechado e o Walmart Canadá prestou as condolências pela morte da funcionária.