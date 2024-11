Ditadura da Coreia do Norte cria modelo de casas que atende ideais socialistas de Kim Jong-un Com cerimônia festiva, ditador avança em seu plano para transformar vilarejos e fazendas do país Internacional|Do R7 20/11/2024 - 11h44 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Kim Jong-un é um político norte-coreano, que serve como líder supremo de seu país, desde 2011 Divulgação/KCNA

A Coreia do Norte inaugurou novas casas modernas na Fazenda Singwang, na cidade de Kaesong. As casas foram construídas a pedido do ditador Kim Jong-un, que quer transformar todas as fazendas e vilarejos do país em um modelo socialista para o povo, representando a igualdade.

A cerimônia contou com a presença de Kim Yong-gyu, chefe do Partido em Kaesong, e outros oficiais, além de trabalhadores da construção e da agricultura. Durante o evento, foram entregues as chaves das casas e feitos discursos pelos políticos.

O evento teve músicas típicas e dança. Além disso, os oficiais visitaram as novas casas e parabenizaram os moradores pela conquista.

Apesar da propaganda estatal acerca do evento, as áreas rurais da Coreia do Norte são profundamente marcadas pela pobreza e fome, problemas agravados pelo isolamento do país e pela má gestão econômica do regime de Kim Jong-un.

‌



Nessas regiões, a infraestrutura é precária, e a escassez de alimentos é uma realidade cotidiana, com relatos de desnutrição severa entre a população. O controle rígido do regime impede que informações sobre essas condições cheguem ao público externo, enquanto a propaganda estatal foca em exaltar o poder do governo e disfarçar as desigualdades. O que se sabe vem de agências de inteligência de países como a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Agricultores enfrentam produção insuficiente devido à falta de tecnologia e insumos básicos, sendo obrigados a entregar boa parte do que cultivam ao Estado, perpetuando a crise alimentar.

A Coreia do Norte segue um modelo de governança centrado no Partido Comunista e no culto à personalidade de Kim Jong-un. O regime controla todos os aspectos da vida do país, com o objetivo de criar uma sociedade socialista autossuficiente, em que a lealdade ao líder é fundamental.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5