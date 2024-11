Líder do grupo terrorista Hamas e mentor da invasão a Israel está morto, diz TV estatal Yahya Sinwar foi assassinado com outros terroristas em um prédio na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza Internacional|Do R7 17/10/2024 - 11h01 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h18 ) twitter

Yahya Sinwar ficou preso mais de 20 anos em cadeias israelenses Reprodução/Irna

O homem mais procurado por Israel desde o início da guerra contra o Hamas está morto, confirmou um oficial do país à TV estatal Kan 11, nesta quinta-feira (17). O líder do grupo terrorista, Yahya Sinwar, de 61 anos, foi assassinado em uma ação israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na noite de quarta-feira (16).

Outra fonte também confirmou a mesma informação à rede de TV Sky News Arabia.

A imprensa israelense noticiou que teria sido um “encontro completamente acidental”. Não havia uma operação especial em andamento.

As Forças de Defesa de Israel tiveram um confronto de rotina e acabaram matando três terroristas, entre eles Sinwar. Há relatos ainda de que, com o grupo, havia grandes montantes de dinheiro em espécie, granadas e carteiras de identidade.

O Canal 12 de Israel ouviu um importante ministro do governo, que comemorou a ação.

“Este é um dia para fechar contas e uma mensagem para todos os terroristas: iremos persegui-los até o seu último dia em qualquer lugar do mundo."

Corpo de Sinwar foi fotografado logo após a ação israelense Reprodução/Kan 11

Sinwar foi o mentor da invasão do Hamas ao território israelense em 7 de outubro, que resultou em 1.200 mortos e 250 sequestrados, muitos dos quais permanecem até hoje em Gaza.

Ele assumiu o comando do grupo terrorista depois da morte de Ismail Haniyeh, em uma explosão em um edifício de Teerã, capital do Irã, no fim de julho deste ano.

O paradeiro de Yahya Sinwar era desconhecido nos últimos meses. O jornal britânico The Times noticiou recentemente que assassiná-lo era uma missão difícil, pois andava com uma bolsa de dinamite e reféns israelenses.

O Exército de Israel, no entanto, diz que não havia reféns no edifício onde ocorreu a ação militar que eliminou o líder terrorista.

Apelidado de “Açougueiro de Khan Younis” (cidade na Faixa de Gaza), devido à crueldade de seus crimes, Yahya Sinwar ficou preso em Israel entre 1988 e 2011, quando foi libertado em uma troca de prisioneiros, e voltou a ocupar postos importantes na organização desde que retornou para o enclave palestino.

A identificação foi facilitada porque autoridades israelenses tinham amostras de DNA, impressões digitais e registros da arcada dentária de Sinwar, esta última que teria sido usada para a comparação.