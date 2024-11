Mansão em São Paulo ocupa a 11ª posição entre as maiores do mundo; veja o ranking Casa, com 130 quartos, supera até a área da Casa Branca, segundo pesquisa da revista especializada em arquitetura Architectural Digest Internacional|Do R7 23/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 23/11/2024 - 11h08 ) twitter

Uma lista que reúne mansões impressionantes por sua grandiosidade, com áreas que chegam a ultrapassar dezenas de milhares de metros quadrados, foi divulgada pela revista especializada em arquitetura Architectural Digest.

Com 117.000 pés quadrados, a mansão da família Safra é uma das maiores do Brasil Reprodução/Google Maps

Entre elas, está a mansão Safra, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, que ocupa a 11ª posição no ranking. A propriedade pertence à família Safra e se destaca pela sua dimensão e sofisticação.

Com 10.869,66 metros quadrados, a mansão da família Safra é uma das maiores do Brasil. Construída na década de 1990, a residência, inspirada nos palácios romanos, possui 130 quartos e um heliporto. A propriedade, que pertence à família bilionária do setor bancário, é totalmente privada, e poucos detalhes sobre seus interiores são conhecidos.

A icônica Casa Branca está logo abaixo na lista, com cerca de 5.100 metros quadrados. O espaço ocupado pela sede do governo americano é modesto em comparação com mansões que ultrapassam 20 mil metros quadrados.

Em primeiro lugar, está o Lakshmi Vilas Palace, a maior casa do mundo, com impressionantes 2.833.543 milhões de metros quadrados. Construído em 1890 por Maharaja Sayajirao Gaekwad III em Vadodara, Índia, o palácio continua sendo o lar da família real de Vadodara.

Com sua arquitetura de estilo indo-sarraceno, o palácio conta com 170 cômodos, incluindo vários quartos luxuosos Reprodução/Google Maps

Com sua arquitetura de estilo indo-sarraceno, o palácio conta com 170 cômodos, incluindo vários quartos luxuosos, adornados com mármore do Rajastão, pisos de mosaico de Veneza e vitrais da Bélgica. Embora a realeza ocupe apenas os andares superiores, o público tem a oportunidade de explorar as seções do palácio que estão abertas para visitas.

Veja ranking;

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) Palácio Lakshmi Vilas (Gujarat, Índia) Ak Saray (Ancara, Turquia) Istana Nurul Iman (Bandar Seri Begawan, Brunei) Palácio Quirinal (Roma, Itália) Palácio Umaid Bhawan (Jodhpur, Índia) Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra) Palácio de Versalhes (Versalhes, França) Antilia (Mumbai, Índia) Biltmore Estate (Asheville, Carolina do Norte) Mansão Safra (São Paulo, Brasil)