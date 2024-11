Namorada revela última mensagem de influencer que morreu ao cair de ponte Savannah Parker contou detalhes de depoimento do amigo que acompanhava jovem e relação dele com esporte Internacional|Do R7 16/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h30 ) twitter

Lewis Stevenson sentado no topo de uma estrutura sem equipamentos de segurança Reprodução/Daily Mail

A namorada do aventureiro que morreu ao se desequilibrar e cair da maior ponte da Espanha, Castilla La-Mancha, mostrou ao Daily Mail as últimas mensagens que recebeu dele, além de contar um pouco da vida arriscada que ele escolheu levar.

Savannah Parker falou com Lewis Stevenson horas antes de ele tentar escalar a ponte. Ele enviou uma mensagem para ela antes de sair para escalar a ponte com outro aventureiro britânico. Os dois estavam juntos há 10 anos.

“Conversamos às 23h30, a última coisa que ele me disse foi: ‘Boa noite, eu te amo’. Pela manhã ele me mandou ‘Bom dia’, com três emojis de beijo às 5h30. Eu não vi até quinze para as oito”, disse Savannah ao jornal.

Segundo o depoimento do amigo que acompanhava o jovem, ele perdeu o controle após desmaiar enquanto estava na metade da ponte, a cerca de 60 metros. Autoridades locais reforçam que escalar a estrutura era ilegal.

“Ele disse que não estava se sentindo bem, então o amigo perguntou se ele gostaria de descer. Lewis pediu um minuto, perdeu a consciência e escorregou. Suspeito que ele não comeu porque não se importava se estava com fome ou sede. Mas eu não sei, desde que o conheço ele nunca perdeu a consciência ou desmaiou”, explicou ela.

Savannah Parker com namorado influencer Lewis Stevenson Reprodução/Daily Mail

A namorada contou que o jovem estava sempre partindo para outra aventura que desafiava a morte há pelo menos cinco anos.

“Ele estava sempre saindo para fazer coisas. Era difícil acompanhar. Ele foi para a América do Sul por oito meses no ano passado. Era o que ele amava fazer.”

Familiares contaram que tentaram dissuadir Stevenson de escalar a ponte. O avô do jovem afirmou ao jornal que era algo comum tentar fazê-lo não escalar estruturas sem equipamentos de segurança.

“Todos nós tentamos convencê-lo a não fazer isso. Estávamos sempre tentando convencê-lo a não fazer as coisas, mas era assim que ele era. Ele amava fazer isso, sempre saia por aí acreditando que ficaria bem. Ele fazia o que fazia para seu próprio prazer. Ele não ganhava dinheiro por isso, ele era um aventureiro”, disse Clifford Stevenson, de 70 anos.