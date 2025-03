Ônibus derrapa e cai em rio na Itália; veja vídeo Motorista morreu na queda e três pessoas que passavam pelo local ficaram feridas Internacional|Do R7 26/03/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h37 ) twitter

Ônibus cai em rio em Turim, Itália Reprodução/X/RobertoAvventu2

Um ônibus derrapou e caiu no rio em Turim, na Itália, nesta quarta-feira (26). O motorista morreu na queda. Outras três pessoas que passavam pelo local no momento do acidente ficaram feridas.

Segundo a imprensa italiana, o ônibus derrapou e o motorista teria tentado uma manobra errada de ré no último minuto. O veículo rompeu o parapeito e caiu no rio Pó.

Torino, un bus turistico precipita nel Po in pieno centro: morto l’autista, era l’unico a bordo. L’uomo è stato soccorso ma non ce l’ha fatta, feriti anche 3 passanti. pic.twitter.com/kp0twKTfI0 — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) March 26, 2025

Outras hipóteses para a queda são um mal súbito sofrido pelo motorista e uma falha no sistema de frenagem do veículo.

O motorista, identificado como Nicola Di Carlo, de 64 anos, não sobreviveu ao acidente. Equipes de resgate tentaram reanimá-lo por 20 minutos, sem sucesso.

‌



Três mulheres foram atingidas pelo veículo e foram levadas ao hospital com ferimentos leves.

Segundo o jornal italiano La Stampa, o ônibus, que vinha de Milão, cerca de 145 km de Turim, transportava crianças de uma escola primária. Elas tinham desembarcado do veículo antes do acidente.

‌



A polícia municipal abriu uma investigação sobre o acidente.

