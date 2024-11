Poluição na capital da Índia alcança níveis críticos, e governo toma medidas; veja imagens Autoridade local emitiu um comunicado determinando que 50% da população trabalhe de casa, em tentativa de conter o problema Internacional|Do R7 22/11/2024 - 15h01 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A grave crise de poluição do ar em Nova Déli, capital da Índia, levou o governo local a emitir um comunicado determinando que 50% da população trabalhe de casa, em uma tentativa de conter o problema.

Segundo o jornal Business Standard, a medida faz parte de um esforço emergencial para mitigar os efeitos do intenso “smog” que é uma mistura densa de fumaça e névoa, formada pela reação de poluentes do ar com a luz solar, causando problemas respiratórios e baixa visibilidade.

O smog tem comprometido a saúde pública e a qualidade de vida na capital indiana.

O comunicado foi emitido na terça-feira (19) na rede social X pelo ministro do Meio Ambiente, Desenvolvimento e Administração Geral, Gopal Rai, que destacou a urgência de adotar medidas imediatas para combater a crise ambiental.

‌



प्रदुषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ़्तरो में वर्क फ्रॉम होम का लिया निर्णय



50% कर्मचारी करेंगे घर से काम



इसके इम्पलिमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ होगी बैठक — Gopal Rai (@AapKaGopalRai) November 20, 2024

Rai enfatizou que o trabalho remoto é uma das ações estratégicas para diminuir o tráfego de veículos, uma das principais fontes de emissão de poluentes na cidade.

Efeitos do intenso “smog” que é uma mistura densa de fumaça e névoa, formada pela reação de poluentes do ar com a luz solar Reprodução/RECORD - 22.11.2024

De acordo com o novo cronograma estabelecido, os escritórios do governo de Nova Déli e da MCD (Corporação Municipal de Nova Déli) terão horários diferenciados. Os escritórios da MCD estarão abertos das 8h30 às 17h, enquanto os do governo terão expediente das 10h às 18h30. Essas alterações permanecerão em vigor até 28 de fevereiro de 2025.

‌



Os índices de poluição em Delhi têm atingido níveis alarmantes nos últimos anos Reprodução/RECORD - 19.11.2024

Os índices de poluição em Nova Déli têm atingido níveis alarmantes nos últimos anos, com a cidade frequentemente figurando entre as mais poluídas do mundo.

A principal causa dessa poluição é a emissão de gases poluentes provenientes de veículos, indústrias, queima de resíduos e agricultura, além das condições meteorológicas que dificultam a dispersão dos poluentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5