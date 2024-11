Poluição de oceanos com plástico impacta os humanos, afirma especialista

A presidente da Sea Shepherd Brasil , Nathalie Gil, em entrevista ao Estúdio News neste sábado (9), explica que a poluição dos oceanos com plástico impacta diretamente na saúde dos humanos. "A presença de plástico na vida marinha resulta, inevitavelmente, em nós. Seja no consumo dos animais marinhos, mas também a ingestão de água, já que sabemos que o plástico está presente na água e no ar", diz.



