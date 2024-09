Presidente Joe Biden usa boné de campanha de Donald Trump e imagem viraliza Segundo a Casa Branca, o gesto foi uma demonstração de ‘unidade bipartidária’, como na época do 11/9 Internacional|Do R7 11/09/2024 - 19h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 19h01 ) ‌



Presidente Joe Biden usou um boné de campanha de Donald Trump durante evento Reprodução/Instagram/@trumpwarroom

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografada usando um boné de apoio a Donald Trump, nesta quarta-feira (11). Biden foi registrado sorrindo com o acessório, enquanto participava de um evento em memória dos atentados de 11/9, em um quartel do corpo de bombeiros de Shanksville, na Pensilvânia — local da queda do voo United 93.

A imagem imediatamente viralizou nas redes sociais e foi publicada por várias contas que apoiam o candidato republicano Donald Trump, que agradeceram o “apoio”. Segundo a Casa Branca, o gesto foi uma forma de mostrar “unidade bipartidária”.

“No quartel de bombeiros de Shanksville, o presidente Joe Biden falou sobre a unidade bipartidária do país após o 11 de setembro e disse que precisávamos voltar a isso”, afirmou Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, na rede social X.

“Como gesto, ele deu um boné a um apoiador de Trump, que disse que, no mesmo espírito, o presidente deveria colocar seu boné de Trump. Ele o usou brevemente”, completou Bates.

O momento foi registrado um dia após o debate entre Donald Trump e Kamala Harris, promovido pela rede ABC News.