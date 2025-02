As novas regras de Trump para o sistema educacional O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na última quarta-feira, 29, três ordens executivas para reajustar o sistema... Revista Oeste|Do R7 31/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Manifestantes acampam no campus da Universidade de Columbia para protestar em prol dos palestinos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na última quarta-feira, 29, três ordens executivas para reajustar o sistema educacional do país. As novas diretrizes orientam as agências federais a “acabar com a doutrinação” nas escolas, investigar sobre protestos antissemitas nos campi e implementar uma iniciativa federal de financiamento do ensino privado.

Para entender todas as implicações dessas novas regras, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Amazon aumenta gastos com publicidade no Twitter/X

Trump culpa políticas de diversidade de Biden depois de acidente aéreo; vídeo

Trump ameaça taxar Brics em 100% caso bloco insista em criar moeda