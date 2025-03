Atleta trans corre sozinha, depois que mulheres se recusaram a competir A atleta trans Sadie Schreiner, de 21 anos, ficou em primeiro lugar na corrida feminina de 400 metros realizada no Campeonato Aberto... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sadie Schreiner

A atleta trans Sadie Schreiner, de 21 anos, ficou em primeiro lugar na corrida feminina de 400 metros realizada no Campeonato Aberto de Atletismo dos EUA (USATF), no sábado 1º, em Nova York. O motivo: as outras duas competidoras, mulheres biológicas, se recusaram a participar. Anna Vidolova, de 17 anos, e Amaris Hiatt, de 16, foram listadas como "DNS", sigla para "did not start" (não largaram).

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações no esporte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Justiça dos EUA ordena reintegração temporária de 6 mil demitidos por Trump

Groenlândia tem número crescente de moradores de rua

Trump suspende tarifas sobre Canadá e México por um mês