Avião da Embraer no Cazaquistão foi atingido por míssil russo, sugere relatório

Avião da Embraer teria caído em razão de tiros da Rússia

O primeiro relatório oficial sobre a queda do avião Embraer E-190 da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, no Natal passado, confirma que a aeronave foi atingida por um míssil antiaéreo enquanto se aproximava para pouso na Rússia.

Para mais detalhes sobre este incidente trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

