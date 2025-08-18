Bolívia: candidato de esquerda é alvo de pedrada depois de votar; vídeo Depois de votar em Entre Ríos, região de Cochabamba, na Bolívia, o candidato presidencial Andrónico Rodríguez, de 36 anos, enfrentou...

Depois de votar em Entre Ríos, região de Cochabamba, na Bolívia, o candidato presidencial Andrónico Rodríguez, de 36 anos, enfrentou atos hostis, neste domingo, 18. Ele foi alvo de pedras lançadas por manifestantes ao deixar o local de votação, em meio a tumulto e gritos, mas não sofreu ferimentos.

