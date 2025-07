Brasil pode sofrer sanções por comprar petróleo da Rússia, diz senador dos EUA

Revista Oeste |Do R7

O senador republicano Lindsey Graham, aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, fez um alerta ao Brasil, à Índia e à China por manterem relações comerciais com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia. Em entrevista neste domingo, 13, Graham afirmou que o Congresso está prestes a aprovar “o pacote de sanções mais relevante da história do país”.

