Canadá: avião da Delta capota ao pousar e fere 19 pessoas; vídeo

Um avião Bombardier CRJ-900 da Delta Airlines, que operava um voo de Minneapolis, nos Estados Unidos, para Toronto, no Canadá, sofreu um acidente durante o pouso nesta segunda-feira, 17. Ao tocar a pista, a aeronave perdeu o controle e acabou virando de ponta-cabeça. A bordo estavam 80 pessoas. De acordo com a agência Associated Press, 19 ocupantes ficaram feridos, sendo três em estado grave.

