China anuncia projeto de ‘nova ordem mundial’

No comando da China, Xi Jinping declarou o desejo de uma nova ordem mundial. O ditador propôs a criação da Iniciativa para a Cooperação...

No comando da China, Xi Jinping declarou o desejo de uma nova ordem mundial. O ditador propôs a criação da Iniciativa para a Cooperação Global. A fala ocorreu durante a reunião de cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, ao lado de outros governantes de países-membros do bloco, como o presidente Vladimir Putin, da Rússia, e Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia.

