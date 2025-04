China diz que guerra tarifária contra os EUA ‘não tem vencedor’ O Ministério do Comércio da China declarou que o país retaliará se os Estados Unidos continuarem a aplicar tarifas sobre produtos... Revista Oeste|Do R7 08/04/2025 - 14h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h30 ) twitter

O Ministério do Comércio da China declarou que o país retaliará se os Estados Unidos continuarem a aplicar tarifas sobre produtos chineses. Essa declaração segue a ameaça do presidente Donald Trump de aumentar em 50% as tarifas sobre produtos chineses.

Para entender todos os desdobramentos dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

