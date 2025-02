China preocupa indústria do Brasil com Trump, diz presidente da Gerdau A deterioração nas relações entre os Estados Unidos e a China na gestão do presidente Donald Trump é uma das principais preocupações...

Revista Oeste|Do R7 22/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share