Colômbia anuncia proibição de entrada de aviões com migrantes deportados pelos EUA O esquerdista Gustavo Petro, presidente da Colômbia, anunciou a proibição da entrada no país de aviões norte-americanos com migrantes...

Revista Oeste 26/01/2025 - 16h07

