Confrontos internos na Síria deixam mais de 1 mil mortos em 2 dias O número de mortos em dois dias de confrontos entre as forças de segurança da Síria e os apoiadores do ditador deposto Bashar al-Assad...

O número de mortos em dois dias de confrontos entre as forças de segurança da Síria e os apoiadores do ditador deposto Bashar al-Assad subiu para mais de mil, incluindo 745 civis, 125 membros das forças de segurança do governo e 148 militantes de grupos armados ligados a Assad.

