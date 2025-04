Coreia do Norte envia tropas para apoiar Rússia na guerra contra a Ucrânia A Coreia do Norte confirmou no domingo, 27, o envio de tropas para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, conforme anunciado...

Revista Oeste|Do R7 28/04/2025 - 12h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share