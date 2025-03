Coreia do Sul anula impeachment de premiê e o restaura como presidente interino O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul determinou nesta segunda-feira, 24, a anulação do impeachment do primeiro-ministro Han...

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul determinou nesta segunda-feira, 24, a anulação do impeachment do primeiro-ministro Han Duck-soo e a restauração de seus poderes. Esta é mais uma reviravolta na conturbada crise política do país, iniciada depois de o presidente Yoon Suk Yeol decretar Lei Marcial em dezembro do ano passado.

