Coreia do Sul: ex-ministro é preso por tentativa de impor lei marcial, diz agência estatal O Ministério Público da Coreia do Sul prendeu neste domingo, 8, no horário local, o ex-ministro da Defesa do país, Kim Yong-Hyun,... Revista Oeste|Do R7 08/12/2024 - 09h48 (Atualizado em 08/12/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yoon Suk Yeol é o 20º presidente da Coreia do Sul

O Ministério Público da Coreia do Sul prendeu neste domingo, 8, no horário local, o ex-ministro da Defesa do país, Kim Yong-Hyun, pelo papel que ele teve na tentativa de imposição de uma lei marcial por parte do presidente Yoon Suk Yeol na última terça-feira, 3, segundo a agência estatal de notícias Yonhap.

Para saber mais sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Conheça o grupo Hayat Tahrir al-Sham, que derrubou Assad na Síria

Rebeldes tomam Damasco e regime da Síria cai depois de 50 anos

Assassino de CEO escapou de uma das cidades mais vigiadas do mundo