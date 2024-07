Crise Política na Venezuela: Ameaças de Prisão a Opositores Aliado de Maduro, presidente da Assembleia Nacional disse que 'não se dialoga com o fascismo ou se pode perdoá-lo'. A situação política... Revista Oeste|Do R7 30/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 19h03 ) ‌



Aliado de Maduro, presidente da Assembleia Nacional disse que 'não se dialoga com o fascismo ou se pode perdoá-lo'. A situação política na Venezuela se agrava com as ameaças de prisão a figuras da oposição, como María Corina e González.

