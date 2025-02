Daniel Noboa e Luisa González vão ao 2º turno no Equador Os eleitores do Equador vão voltar às urnas em 13 de abril. O atual presidente do país, Daniel Noboa, e a candidata de esquerda Luisa... Revista Oeste|Do R7 10/02/2025 - 07h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 07h06 ) twitter

Equador

Os eleitores do Equador vão voltar às urnas em 13 de abril. O atual presidente do país, Daniel Noboa, e a candidata de esquerda Luisa González avançaram para o segundo turno das eleições presidenciais no Equador, realizadas no último domingo, 9.

Para mais detalhes sobre essa importante eleição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

