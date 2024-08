Desclassificação Polêmica: Refugiada Afegã e a Mensagem Proibida nas Olimpíadas A refugiada afegã Manizha Talash foi desclassificada da primeira competição olímpica de breaking por usar uma roupa com a inscrição... Revista Oeste|Do R7 10/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 10/08/2024 - 13h56 ) ‌



Membros do Talibã montam guarda após atearem fogo a uma pilha de instrumentos musicais nos arredores de Herat

A refugiada afegã Manizha Talash foi desclassificada da primeira competição olímpica de breaking por usar uma roupa com a inscrição "Libertem as mulheres afegãs" durante sua apresentação nesta sexta-feira, 9, na Paris 2024. Mensagens políticas e religiosas são proibidas nas competições ou no pódio dos Jogos Olímpicos.

