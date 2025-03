Elon Musk apoia saída dos Estados Unidos da Otan O empresário Elon Musk manifestou, no sábado 1º, seu apoio à saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte... Revista Oeste|Do R7 02/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 02/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turquia Otan

O empresário Elon Musk manifestou, no sábado 1º, seu apoio à saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da Organização das Nações Unidas (ONU).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa declaração polêmica!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Papa agradece aos fiéis pelas orações

Módulo lunar de empresa comercial pousa com sucesso na Lua

Reino Unido e França vão atuar por cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia