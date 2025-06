Elon Musk rebate acusação de jornal sobre uso de drogas: ‘The New York Times está mentindo’ O empresário Elon Musk, dono da Tesla e do X, negou as insinuações de que teria feito uso de drogas enquanto participava da campanha...

O empresário Elon Musk, dono da Tesla e do X, negou as insinuações de que teria feito uso de drogas enquanto participava da campanha presidencial de Donald Trump. A acusação foi publicada em uma reportagem do The New York Times, com base em relatos anônimos de pessoas familiarizadas com as atividades de Musk.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre a resposta de Musk e as implicações dessa polêmica.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: