Em vídeo no Lollapalooza da Argentina, banda ‘explode’ cabeça de Milei

Não é apenas no Brasil que o radicalismo de esquerda se projeta em eventos culturais. Neste sábado, 22, na Argentina, a banda local Dum Chica causou grande polêmica depois de exibir em público uma imagem do presidente Javier Milei como um demônio. O grupo musical apresentou o vídeo durante um show no Lollapalooza, na Argentina.

