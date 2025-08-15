Equador classifica cartel venezuelano como grupo terrorista Com o objetivo de endurecer o enfrentamento ao crime organizado, o presidente do Equador, Daniel Noboa, classificou na última quinta...

Com o objetivo de endurecer o enfrentamento ao crime organizado, o presidente do Equador, Daniel Noboa, classificou na última quinta-feira, 14, o Cartel de los Soles, da Venezuela, como grupo terrorista. O governo dos Estados Unidos afirma que o cartel é chefiado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão.

