Escândalo Diplomático: Embaixada Argentina na Venezuela Perde US$ 90 Mil A Embaixada da Argentina na Venezuela comunicou às autoridades de Caracas, nesta quarta-feira, 21, que US$ 90 mil (cerca de R$ 493... Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Embaixada da Argentina na Venezuela comunicou às autoridades de Caracas, nesta quarta-feira, 21, que US$ 90 mil (cerca de R$ 493 mil, na cotação atual) foram roubados da conta bancária da missão diplomática no país. As informações são da CNN.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

‌



Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Embaixada da Argentina na Venezuela denuncia roubo de US$ 90 mil

• EUA: Tim Walz se apresenta ao país como vice de Kamala Harris

• Robert Kennedy Jr. deve desistir da candidatura e apoiar Trump, diz ABC News