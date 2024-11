Escândalo do vinho: organização criminosa vendia falsificações por preços exorbitantes Uma organização criminosa que falsificava vinhos foi descoberta pela polícia internacional que opera nos países europeus. Conforme... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 14h09 ) twitter

Uma organização criminosa que falsificava vinhos foi descoberta pela polícia internacional que opera nos países europeus. Conforme o jornal Sky News, sete pessoas foram presas em diligências na França e na Itália. Com o esquema, os criminosos lucraram mais de € 2 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões), estimam as autoridades locais. Vinhos baratos viravam raridades Os estelionatários comercializavam vinhos baratos como vinhos raros de uma safra francesa. As investigações indicam que os criminosos vendiam algumas garrafas por cerca de € 15 mil euros - aproximadamente R$ 92 mil. A justiça acusa o grupo de falsificar embalagens de Grand Cru, que, segundo os especialistas, estão entre os vinhos de grande qualidade da França. Autoridades francesas e italianas desmantelaron una red internacional de venta de vino falso #LoDijoZea @ElOpinadortv @FranciscoZea por @ImagenTVMex pic.twitter.com/45hDS2fxNx imagenzea (@imagenZea) October 17, 2024 Os criminosos cometiam a fraude de falsificação e depois faziam a distribuição dos produtos adulterados para comerciantes de grande credibilidade ao redor do mundo. A polícia encontrou também máquinas especiais para tampar garrafas, computadores, telefones e relógios de luxo com valores de aproximadamente € 1,4 milhão (em torno de R$ 8,6 milhões). Polícia teme por revolta de clientes Além disso, os agentes de segurança apreenderam mais de € 100 mil euros (cerca de R$ 615 mil) em espécie durante as buscas. Ao todo, os policiais detiveram sete fraudadores. Os infratores estão na cadeia. De maneira idêntica a episódios no passado, a polícia teme que alguns clientes fiquem perplexos no futuro. Afinal, aqueles que compraram o vinho falso poderão cumprir um ritual normal nesse tipo de consumo. Colecionadores podem ter dupla frustração Ou seja, pagam fortunas por garrafas pensando não apenas no conteúdo, mas, sobretudo, no que o produto pode representar de investimento futuro. Quando forem abrir suas garrafas muito anos depois, terão, contudo, a amarga surpresa de se deparar com uma bebida de baixa qualidade. Em síntese, será um dupla frustração: com o líquido e com o valor que pagaram pelas garrafas. + Leia mais notícias de Mundo na Oeste O post Criminosos vendiam vinhos falsos por R$ 90 mil a garrafa; saiba como apareceu primeiro em Revista Oeste.