EUA declaram Nicolás Maduro terrorista e fugitivo da justiça
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, definiu Nicolás Maduro como “narcoterrorista” e “fugitivo da justiça norte-americana” nesta quinta-feira, 4, durante visita oficial ao Equador. Ele destacou a disposição do governo de Donald Trump em intensificar o combate ao tráfico de drogas na região.
