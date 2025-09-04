Logo R7.com
EUA declaram Nicolás Maduro terrorista e fugitivo da justiça

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, definiu Nicolás Maduro como “narcoterrorista” e “fugitivo da justiça norte...

Revista Oeste|Do R7

O ataque dos Estados Unidos teve como alvo uma embarcação da facção Trem de Aragua, da Venezuela | Foto: Reprodução/X Revista Oeste - Internacional

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, definiu Nicolás Maduro como “narcoterrorista” e “fugitivo da justiça norte-americana” nesta quinta-feira, 4, durante visita oficial ao Equador. Ele destacou a disposição do governo de Donald Trump em intensificar o combate ao tráfico de drogas na região.

