EUA emite alerta de segurança contra viagens à Venezuela

O governo dos Estados Unidos alertou nesta quinta-feira, 21, para perigos significativos enfrentados por cidadãos americanos na Venezuela...

Revista Oeste|Do R7

O governo dos Estados Unidos alertou nesta quinta-feira, 21, para perigos significativos enfrentados por cidadãos americanos na Venezuela. A embaixada norte-americana disse haver riscos na permanência de seus cidadãos no país governado por Nicolás Maduro.

