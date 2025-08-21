EUA emite alerta de segurança contra viagens à Venezuela
O governo dos Estados Unidos alertou nesta quinta-feira, 21, para perigos significativos enfrentados por cidadãos americanos na Venezuela...
