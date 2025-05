EUA: irmãos Menendez, que mataram os pais, têm pena reduzida Os assassinatos de Jose e Kitty Menendez, pelos filhos do casal, os irmãos Menendez, com espingardas de caça, em 1989, em Los Angeles... Revista Oeste|Do R7 14/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h04 ) twitter

Os irmãos Menendez foram condenados em 1990 | Foto: Domínio público/Wikimedia Commons Revista Oeste - Internacional

Os assassinatos de Jose e Kitty Menendez, pelos filhos do casal, os irmãos Menendez, com espingardas de caça, em 1989, em Los Angeles, comoveram os Estados Unidos. Os assassinatos do executivo do entretenimento e de sua esposa, no bairro nobre de Beverly Hills, foram brutais. O filho deles, Lyle Menendez, foi quem ligou para o 911.

