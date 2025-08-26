EUA mudam regras para obter visto de turismo; entenda A partir de 2 de setembro, os Estados Unidos vão aplicar novas regras para a concessão do visto de não imigrante. O Departamento de... Revista Oeste|Do R7 26/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h39 ) twitter

A partir de 2 de setembro, os Estados Unidos vão aplicar novas regras para a concessão do visto de não imigrante. O Departamento de Estado anunciou que a maioria dos solicitantes terá que comparecer a uma entrevista presencial com um oficial consular, o que encerra as isenções amplas que estavam em vigor nos últimos anos.

