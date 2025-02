EUA têm 1,5 milhão sob ordem de deportação; pelo menos 38 mil são brasileiros

Quase 1,5 milhão de pessoas receberam uma ordem de deportação nos Estados Unidos. Desse total, 38 mil são brasileiros, de acordo com dados do Serviço de Imigração norte-americano, referentes a novembro de 2024. As informações constam em um relatório do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas).

