Fórmula 1: com liderança de Piastri, McLaren conquista ‘dobradinha’ no GP da Espanha Oscar Piastri foi o grande nome do Grande Prêmio (GP) da Espanha de Fórmula 1, liderando do início ao fim e consolidando a McLaren...

Oscar Piastri foi o grande nome do Grande Prêmio (GP) da Espanha de Fórmula 1, liderando do início ao fim e consolidando a McLaren no topo do campeonato de construtores com uma dobradinha ao lado de Lando Norris.

